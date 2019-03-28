За три дня до выборов смелый Луценко нанес Порошенко мощный удар ниже пояса

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

ГПУ сообщила, что объявила подозрение заместителю главы АП Петра Порошенко Филатову, доверенному юристу Порошенко Макару Пасенюку и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой в рамках расследования об отмывании миллиардов “семьи Януковича” и его доверенного олигарха Сергея Курченко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Об этом сообщает киевское издание Вести со ссылкой на американское издание Forum Daily.

В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

“Судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, Генпрокуратура Украины наконец завершила расследование преступлений беглого олигарха Сергея Курченко. Члену «семьи» Януковича инкриминируют поистине чудовищные хищения: в частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты» и «Укргазвыдобування» он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиардов гривень (при курсе около 8 грн/доллар), также у самого «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко отобрал 5 миллиардов (!) гривень”, – сообщает издание.

“Под каток расследования финансовых махинаций «Семьи» Януковича и друзей действующего президента Порошенко попал и одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский. Прокуратура вынесла ему подозрение «по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму 36 млн. долларов США» при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также при осуществления финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited (членами совета директоров которой являются сын экс-вице президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и др.), Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также Rosemont Seneca Bohai LLC в которой Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена, является бенефициаром”, – сообщают журналисты американского издания.

“Однако еще больше шокируют финансовые злоупотребления, в которых следователи ГПУ подозревают людей из ближайшего окружения действующего президента Порошенко”, – уточняют журналисты.

Как сообщает издание “в рамках расследования преступлений «семьи», ГПУ сегодня объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Майдана) активов и средств Курченко на миллиарды гривень экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову (он считается негласным куратором судебной вертикали в стране). Фигурантами дела так являются совладельцы инвесткомпании ICUКонстантин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU– инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко).”

“Думаю, здесь очень важно, чтобы меру пресечения фигуранту рассматривал кто-то из тех судей, кому они на Банковой угрожали тюрьмой, люстрацией, увольнением или непрохождением процедур в ВРП и ВККС. Пора ловить бумеранг и собираться потихоньку в тюрьму”, – так прокомментировал произошедшее бывший главный юрист Виктора Януковича Андрей Портнов на своей страничке в соцсети.