22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Религия, Сюжет дня, Украина, Церковь
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За три месяца к Епифанию не ушел ни один приход канонической УПЦ

За три с половиной месяца к подчиненной Константинополю Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием (Думенко) не перешел ни один приходской храм Украинской православной церкви, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ из УПЦ.

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По данным ресурса, на сегодня количество приходов, которые перешли из УПЦ в ПЦУ, все еще составляет 520 приходских храмов и два кафедральных собора, огтошедших вместе с покинувшими УПЦ митрополитами Симеоном (Шостацким) и Александром (Драбинко).

Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся три с половиной месяца назад – 8 мая, когда к новой Церкви присоединилась религиозная община села Новомихайловка в Донецкой области.

Напомним, в ПЦУ перешло лишь 4% приходов канонической УПЦ.

Процесс перехода приходов из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церкрвь Украины остановился из-за смены власти в стране, фактически поставившей крест на дальнейшей форсированной поддержзке политического проекта новой Церкви, а также из-за вызванного этим обстоятельством кризиса внутри самой ПЦУ и размежеванием между нею и восстановленной УПЦ КП во главе с Фмларетом Денисенко.

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