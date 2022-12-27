«За триумф Зеленского в США русские отомстят «калибровками» Киева» – украинский экс-министр

27.12.2022  23:47 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Энергетика


РФ хочет испортить президенту Украины Зеленскому послевкусие «эпохального» визита в США путём массированного ракетного удара по Киевщине с целью спровоцировать гражданские беспорядки в столице.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-министр ЖКХ Украины, а ныне депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

РФ хочет испортить президенту Украины Зеленскому послевкусие «эпохального» визита в США путём массированного ракетного...

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«Дай боже, чтобы мы нынешнюю ситуацию понемногу выправляли, но кардинально она не улучшится до конца отопительного сезона. Во-первых, очень серьёзные разрушения нанесены энергосистеме, в первую очередь, единой системе, безусловно, пострадала генерация системы, я уже не говорю о том, что в системе нет ЗАЭС с шестью блоками.

К сожалению, есть проблемы в топливных ресурсах – и газ, и уголь у нас не в самом хорошем состоянии. И последнее, но основное, мы абсолютно не застрахованы от того, что буквально каждый день нужно ожидать новые атаки. Особенно после очень успешного, мощного, эпохального визита пана президента в Вашингтон, выступления с Байденом в Конгрессе. Понятно, что реакция будет, я её ожидаю в самое ближайшее время.

Мы молимся на наши ВС, на наши системы ПВО, но всё-таки враг находит свои тактические механизмы для атак, и эта последняя атака 19 числа, к сожалению, была эффективной, надо признать», – сказал Кучеренко.

Он также поделился выводом, что следующие ракетные удары по энергетике будут сконцентрированы именно на Киевщине.

«Они попробовали это на Одессе 2-3 недели назад, они такими кольцевыми ударами действительно очень разрушили энергетическую систему Одессы, и сейчас они будут концентрироваться на киевском регионе.

Почему – абсолютно понятно. Потому что здесь очень мощная концентрация людей, концентрация политическая, тут можно очень эффективно попасть так, чтобы вызвать недовольство, и дальше провоцировать людей на возмущенное недовольство. А цель – чтобы люди в какой-то момент, без воды, без тепла, без электроэнергии вышли на улицы и начали что-то там требовать, вроде мира любой ценой», – тревожился экс-министр.

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