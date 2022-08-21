За убийством дочери Дугина торчат уши США

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Военкор Максим Фомин опубликовал подробности гибели дочери политолога Александра Дугина Дарьи, которая вчера под Москвой взорвалась в автомобиле, в котором должен был ехать ее отец.

«Взрывное устройство было под сидением. Примерно 400г тротила, без оболочки. На вип-парковке, где стоял её авто на фестивале, уже давно не работали камеры наблюдения. Прямо за Дашей ехал отец, у которого всё это произошло на глазах. Он сейчас в больнице. Пока неизвестно, было ли СВУ на тайминге или кто-то нажал кнопку», – сообщил Фомин.

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Это важный момент – как именно была приведена в действие взрывчатка.

«Почему это принципиально важно? Потому что это вопрос принятия решения. Кнопка – это визуальный контакт. То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как неё садиться Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку – необходимо было принять решение – «можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – считает военкор Семен Пегов.

По его данным, «в течение последних недель в столице были предотвращены еще как минимум два теракта».

Дизайнер Владислав Заставный, получивший известность как автор красочных карт хода СВО, объясняет, почему за покушением на Дугина «торчат уши» Запада.

«Для рядовых хохлов, да даже и для условного Зеленского, Дугин это какой-то непонятный очередной русский философ, который что-то там пишет почти в стол или для небольшого количества поклонников. Это при случае, если вообще люди в курсе о его существовании. Но для американского интеллектуального истеблишмента Александр Дугин — это буквально «мозг Путина» и идеолог русского вторжения на Украину. В гуманитарных кругах Восточного побережья Дугина знают прекрасно. И если бы автор сих строк являлся штатным работником ЦРУ и планировал psyop с четким посланием высшему руководству России, то он бы выбрал приоритетной целью именно русского философа Александра Дугина, почти однозначно. Ведь Ильин мертв, а Дугин нет. Ведь в кремлевской библиотеке президента с Иваном Александровичем соседствует — Александр Гельевич. И часто стоит не только в шкафу, но и лежит на президентском столе», – утверждает Заставный.