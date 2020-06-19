За убитого мирного жителя уничтожен украинский миномётный расчёт

19.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

ВСУ открыли миномётный огонь по жилым кварталам ЛНР, защитники республики подавили расчёт противника.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские каратели 30 бригады по приказу военного преступника Гараза открыли прицельный огонь по населенному пункту Золотое-5 с применением 82-мм минометов, выпустив по жилому кварталу 5 мин.

Жертвами подлого обстрела стали трое мирных жителей – мужчина 1954 г.р. погиб на месте, его жена 1959 г.р. и 80-летний житель Золотого получили ранения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска, где им оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Кроме того, огнем ВСУ повреждено три жилых домостроения.

«Адекватными действиями наших защитников минометный расчет был уничтожен. По предварительным данным, потери противника составили: 2 погибших, один ранен, а также уничтожен 82-мм миномёт», – добавили в пресс-службе ведомства.