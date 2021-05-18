За убытки общественного транспорта в Киеве должен платить Кличко, а не пассажиры – эксперт

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Анонсированного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Киеве можно было бы избежать, если бы в городе не вводился локдаун или хотя бы транспорт был обеспечен современными системами кондиционирования воздуха.

Об этом в эфире канала «Укрлайф.тв» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас убытки от того, что снизился пассажиропоток. Так походите по киевской горадминистрации с воплями «Кличко, где наши деньги?» Кто вводил локдаун, тот и должен за него заплатить, а не мы с вами. Претензии нужно адресовать тем, кто создал проблему. Каждое решение, каждая ошибка имеет имя и фамилию, а также должность.

А почему такое идиотское управленческое решение было принято? А потому что в Украине уже четыре года не существует органа исполнительной власти, функциональной обязанностью которого было заниматься разработкой противоэпидемиологических и карантинных мер. То есть, санэпидемстанции нет, и в результате нет специалистов, которые могли бы пояснить, что нужно делать в случае эпидемии.

30 лет назад на уроках гражданской обороны мне рассказывали что болезнь, которая распространяется воздушно-капельным путём, очень плохо распространяется в сухом воздухе и отлично распространяется во влажном воздухе. В метро воздух кондиционируется, то есть он сухой. Следовательно, в метро скорость передачи любого заболевания намного ниже, чем в любом другом виде транспорта. Это школьные знания. Можно ли обеспечить такой же сухой воздух в другом транспорте? Да можно, за год системами кондиционирования можно было обеспечить абсолютно весь коммунальный транспорт, но этого не сделано. И за это никто не отвечает. Если бы санитарно-эпидемиологическая служба была восстановлена, шансы на то, что ни у метрополитена, ни у общественного транспорта не было бы убытков, возросли бы. Но увы. И убытки – это та цена, которую мы платим за два идиотских управленческих решения. Первое – сформированную санэпидемслужбу, второе – введение абсолютно неадекватных ограничительных мер», – резюмировал Юрий Гаврилечко.