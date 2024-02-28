В собственности иностранных граждан остаются около 5.5 тысяч земельных участков в Крыму и Севастополе, на которые они утратили право из-за приграничного расположения наделов. Процесс переоформления и изъятия земли длится уже три года, и половина наделов отошли местным администрациям или арендованы иностранцами в тех случаях, когда на участках выстроен дом. Но в целом процесс застопорился.

Об этом сообщает телеканал «Первый севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что 8 из 10 муниципальных округов региона попали в перечень приграничных территорий – Ленинский, Гагаринский, Нахимовский, Балаклавский, Андреевский, Качинский, Орлиновский муниципальные округа и город Инкерман, где иностранцам запрещено иметь земельные участки. На момент вступления президентского указа, в Севастополе насчитали 1827 наделов иностранных подданных, через три года осталось 428.

В силу исторических особенностей подавляющее большинство иностранцев – это граждане Украины, и многие уже воспользовались возможностью переоформить или продать землю. Но статистика не отражает всего масштаба проблемы.

«Дело в том, что Севреестр оперирует сведениями только по тем собственникам, которые зарегистрировали свои права. Однако у нас ещё большое количество иностранцев свои права не зарегистрировали. А, значит, большое количество участков сейчас принадлежит иностранцам. Сведений об этих участках и об этих собственниках Севреестр не имеет», – пояснил юрист Андрей Реуцкий.

Дело в том, что при вхождении в состав РФ Крыма и Севастополя законодательно была признана правомочность всех документов, выданных госорганами Украины, без ограничения срока действия. И регистрировать свою недвижимость граждане могут не спешить, пока им не придется ее продавать, выставлять в аренду или передавать по наследству.

И сколько таких участков – никто не знает. Севреестр провел сверку с УМВД и внес данные о гражданах, которые уже получили паспорта РФ. Что делать с остальными – никто не знает. Юрист отмечает, что ДИЗО подавал иски по изъятию, но это не носило массовый характер. Кроме того, огромный пласт работы предстоит по выявлению иностранных собственников, права которых не зарегистрированы в ЕГРН.

По некоторым непроверенным данным, именно к таким собственникам в Лондон был делегирован экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, но миссию свою провалил и был арестован за попытку незаконных финансовых операций.

«Овсянников поехал договариваться по земле. Откуда у нас там земли, почему они там оказались – это вопрос другой. Видимо, не договорился, и его там сдали. Потому что, я не думаю, что он настолько идиот, что туда убежал. Его послали туда договариваться. У нас в городе есть проблема с землёй, и все мы её знаем – никто не знает, кто является собственником земель в нашем городе, а свободных земель в нашем городе нет. Все наши люди, которые промышляли этой землёй в украинский период, уехали. Землю за собой сохранили по конституции, и теперь торгуются», – пояснил экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов.

Собственники крымской земли в Лондоне понемногу распродают наделы на побережье через доверенных риэлторов. Как и в случае с Севастополем, свободной земли нет ни в Ялте, ни в Алуште. Под раздачу пошли городские парки и разделительные полосы автодорог.

Владеть земельными участками иностранцам запрещено в 12 из 24 регионов Крыма. Помимо Алушты и Ялты, в перечень вошли Армянск, Евпатория Керчь, Судак, Феодосия, Бахчисарай, Джанкойский, Кировский, Нижнегорский, Черноморский районы. Вне моратория остались только Белогорский, Красногвардейский, Первомайский районы, города Симферополь, Джанкой и Красноперекопск.

Запрет иностранцам владеть землей на приграничных территориях установлен п. З ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации, а конкретный перечень территорий устанавливается указом президента. На момент включения в него Крыма и Севастополя в Госкомрегистре располагали данными о 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории. Но сколько граждан не зарегистрировали свои права на землю – в Госкомрегистре не знают.

Даже сейчас, по прошествии трёх лет с момента введения запрета, возможность распорядиться землей у собственников есть. Иностранцы до сих пор имеют право переоформить земельный участок, поскольку на него не наложен арест. Но это применяется в тех случаях, когда собственник поддерживает украинский террористический режим.

Отметим, что в конце прошлого года бывший главарь запрещенного в России крымско-татарского меджлиса, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев хвалился тем, что его дом в Бахчисарае не изъяли, хоть он находится в пограничном районе и числится в собственности иностранного гражданина.