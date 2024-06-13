За украинцами закрыли клетку! – львовский пропагандист требует открыть границы

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 17:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы превратились в «героев» от безысходности, потому что за их спинами их родная страна закрыла клетку и отправила на войну.

Об этом в эфире радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы превратились в «героев» от безысходности, потому что за их спинами их родная страна...

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Дроздов привел пример, как в воюющем Израиле до сих пор остаются открытыми границы и работают аэропорты.

«А что, в Израиле, который 67 лет воюет, сильно что-то закрывали? У них закрыли на одну ночь до 7-ми утра аэропорты только потому, что шло 1500 ракет. Исчезли в небе ракеты – в 7 утра поразлетались аэропорты во все страны мира…

Не измеряется гражданский долг безысходностью… У нас героизм базируется на безысходности, герои на безысходности. Это так государство видит, не люди. Потому что, когда произошло вторжение, люди из-за границы, десятки тысяч, возвращались в Украину, чтобы записаться в ВСУ. Мы же помним это, много людей из Испании, Италии, Польши возвращались в свою страну, чтобы ее защитить, особенно те, кто имел навыки, мотивацию и так далее», – утверждал он.

«Собственно, закрытость границ и отбила эту охоту, потому что люди поняли, что за ними закрывают клетку. А, извините, клетку защищать – только хозяин, только надсмотрщик заинтересован в защите клетки», – заключил Дроздов.

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