За Украину в миротворцы запишутся лишь сомалийские и нигерийские пираты – экс-минобороны

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В вопросе возможной миротворческой миссии на Донбассе Россия полностью переиграла Украину.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы заговорили про миротворцев, вообще, вы верите в эту идею, и какая должна быть миссия?» – спросила ведущая.

«Её не будет. Потому что я слышу об этом с конца 2004 года (видимо, имеется в виду 2014 год – ред.), что вот-вот в этом году будет принято решение. Мы дождались, когда Россия нас переиграла, кинула свою резолюцию, которая делает невозможным всякое… Смысла нет в том, что они предлагают миротворческую миссию. А теперь, сегодня сентябрь. Какое ООН и как она примет какое-то решение по Украине?

Я вам скажу, что на такой размах миротворческой операции сейчас и сил-то особо нет. Минимум 40 тысяч войск нужно, три смены – не может же миротворец годами находиться, хотя б через полгода он должен быть сменён, вот – 120 тысяч», – заявил Кузьмук.

«Кто пойдёт на такие траты и риски? Пойдут: Бангладеш придёт, Пакистан придёт, Мозамбик придёт. Ещё пиратов сомалийских сюда направить, эти пойдут. Что они решат? Ничего», – добавил экс-минобороны.