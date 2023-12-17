За упокой Бориса Акунина. Не чокаясь

Как вы уже, наверное, знаете, в минувшую пятницу крупнейшие монополисты книгоиздательского и книготоргового рынка России – ЭКСМО-АСТ, «Буквоед», «Читай–город» и «Лабиринт» временно, и как указано в их публичных заявлениях, до выяснения всех обстоятельств, приостановили печать и выкладку в местах продаж книг признанных в РФ иноагентами беллетристов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова «в связи с вызвавшими большой общественный резонанс спорными заявлениями» последних.

Заявления эти, напомню, были сделаны в ходе разговоров с пранкерами Вованом и Лексусом, раскрутившими «отцов российской словесности» на скандальные проукраинские откровения под видом чиновников Банковой.

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Мнения читающей и комментирующей публики, как обычно, разделились. Одни громко радовалась, что «наконец-то» прищемили хвост фактически неприкасаемым несмотря ни на какое СВО и опекаемым издательской мафией «священным коровам» российского масскульта. Другие не менее громко стенали на тему «усиления репрессий против инакомыслящих» и «травли писателей».

Ну а третьи задались нелишним при данных обстоятельствах вопросом: что должно было сдохнуть в лесу книжного бизнеса, чтобы по дефолту глухонемые к любым протестам общественности дельцы, привыкшие жить под девизом «Бабло побеждает зло» сделали то, что они сделали. И пришли к очевидному выводу, что тут никак не обошлось без волшебного пенделя или звонка с каких-то ну очень верхних этажей власти.

Любителям повздыхать о разгуле репрессий хорошо ответил коллега Акунина и Быкова по писательскому цеху Сергей Лукьяненко, напомнивший не только об особенностях переживаемого страной исторического момента, но вспомнивший западную «культуру отмены»:

«Вы считаете, что в воюющей стране не должно быть цензуры? Что должны публиковаться авторы, финансирующие врага и призывающие к уничтожению страны? Почему такие простые вещи непонятны одно время самому признанному критику всея литературы в России Галине Юзефович? То, что на Западе запрещают русскую культуру, вообще вы слыхали? Наверное, в мире радужных пони и гарцующих единорогов, где живут Гарри Поттер и наша либеральная интеллигенция, запрещать можно лишь русских авторов».

Попутно разгорелась еще одна важная дискуссия: нужно ли запрещать книги даже очень плохих людей, если эти книги написаны много лет назад, вне всякой сюжетной связи с нынешним общественно-политическим контекстом и уже успели полюбиться миллионам читателей вне зависимости от их отношения к тому, что несут со своих эмигрантских трибун их понауехавшие авторы?

Предельно полемически заостряя: должны ли книги отвечать за грехи их создателей? Не проще ли, если есть обоснованные претензии к конкретным гражданам писателям, привлекать их к ответственности именно как граждан-физических лиц? Заводить уголовные дела, штрафовать, если есть за что, то арестовывать, сажать (пускай и заочно, если успели сбежать), конфисковывать активы и т.д. и т.п. Словом, как и полагается в случаях правонарушений.

В этом ключе высказался, например, политолог Сергей Марков. И его соображения тоже резонны:

«Запрещать книги Акунина и Быкова нельзя. Потому что Россия свободная страна. И потому что в их книгах нет того прославления террора и войны против России, которым они опозорились в своих интервью и разговорах. Нужно делать жестко, но современно. В каждую книгу вклеить информацию с разоблачением автора за поддержку фашистского режима на Украине и массовых убийство русских, – этим и опозорились оба автора. И изъять все прошлые и будущие доходы в фонд жертв украинского террористического режима, который оба дурачка поддерживают».

Кроме того, Марков, пускай и в несколько шутейном и провокационном стиле, высказал вполне здравую, по сути, идею о применении в отношении Акунина, Быкова и им подобных западной «культуры отмены». Причем, в самом современном ее варианте – через деанонимизацию этих авторов и лишение их раскрученных имен-брендов.

«Это значит, – на всех хороших книгах Акунина просто поменять автора. Тем более что и «Акунина» ведь нет, как человека. Это псевдоним. Да и там столько книг, что ясно, что их писал не Чхартишвили, а целая фабрика литературных негров. А Чхартишвили просматривал, правил и ставил свое имя. Ну вот на всех хороших книгах про Фандорина нужно поставить другой псевдоним. Арков, например. Или Иван Донбассов. На всей его интересной серии по истории поставить псевдоним например Единский. Или Владимир Русский. А выбрать несколько самых слабых книг и оставить там авторство «Акунин». Вот это было бы в постмодернистском современном стиле 21 века! И через 5 лет забудут уже этого Чхартишвили. А хорошие книги Владимира Русского и Ивана Донбасова все будут читать».

Несмотря на кажущуюся эпатажность, идея это в своем корне здравая, и главное – не наносит ущерба интересам читателей, которые выросли на похождениях детективного героя – «статского советника». Аналогично, прекрасные советские фильмы с участием Ахеджаковой не виноваты в том, что постаревшая актриса несет то, что она несет.

Отыгрываться на фильме «Гараж» за наше несогласие с позицией Ахеджаковой по Крыму или СВО – это глупость и натуральный кринж. Как и запрещать фантастику Глуховского про «постапокалиптическое метро» из-за того, что ее автор – гнилой человек и предатель. Перефразируя известный анекдот про «экстремиста» Чайковского – «но любим мы эти книги не за это».

А вот идея ударить откровенных врагов страны по карману, лишив возможности зарабатывать в России – вполне здравая. Только здесь важно не выплеснуть с водой ребенка и постараться найти механизмы отсечения таких авторов от финансовых потоков, не запрещая читателям доступ к любимым книгам. Тем более, повторюсь, книги эти совсем не об этом. Не об СВО, Украине, Путине, Зеленском или чем-то подобном.

И понятно, такая гибкая политика не должна распространяться на то, что такие иноагенты пишут сейчас. То есть, прекрасные эссе Зильбертруда-Быкова о классиках русской литературы трогать не нужно. А вот написанная им уже в эмиграции хвалебная книжка про Зеленского – совсем другое дело.

То же самое – и с господином Чхартишвили. Другой бы на его месте промолчал, но он решил усугубить ситуацию и после демарща издателей с книготорговцами разродился постом в соцсети, где пафосно потребовал от своей российской аудитории развод и девичью фамилию. Мол, «встретимся в свободной России», а пока вы все там, дерьмо, не заслуживающего окормления такими титанами духа как я.

Ну что же. Развод так развод. Стало быть, пришла пора выпить, не чокаясь, за упокой Бориса Акунина. А живой Григорий Чхартишвили даже этого не достоин.

Многие скажут, что в процессе национального зильбертрудозамещения есть риск не дождаться на опустевшей после появления критической массы действительно талантливых и любимых народов авторов с другими идеями в головах. Лично я думаю, что такие опасения напрасны. Тот же автор «Дозоров» Лукьяненко не даст соврать.