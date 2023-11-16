За Урганта ответил? Кузница российской дипломатии распрощалась со скандальным преподавателем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МГИМО уволил заместителя декана факультета международной журналистики Юрия Кобаладзе, который в октябре самовольно пригласил изгнанного с Первого канала телеведущего Ивана Урганта прочитать лекцию студентам.

Имя Кобаладзе пропало из раздела «преподаватели» на сайте МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Бывший замдекана отказался комментировать журналистам свое увольнение.

По словам студентов, от Кобаладзе пожаловался им, что от него требовали приглашать на встречи военкоров, а запретили организовать лекцию известной своими «антивоенными» взглядами бывшим редактором глянцевого журнала «Вог» Алены Долецко.

Иван Ургант также отреагировал на информацию об увольнении Кобаладзе. Он написал в своем тг-канале:

«Ах водевиль, водевиль».

Зато выпускница МГИМО скандальная тележурналистка Ксения Собчак зашлась в истерике.

«Ну что за людоедство в одном из лучших вузов страны? Мало того, что Урганта и так со всех сторон задавить пытаются, так теперь ещё и из-за встреч с ним людей увольняют. Он что, чумной? Преступник? Враг? Нет же. Даже не иноагент. А вот кто сидит в руководстве МГИМО, что такие решения принимает — точно хочет лучшего для своих студентов? Человека нужно восстановить на работе и не слушать всех этих сошедших с ума квасных патриотов», – написала Собчак.

Политолог Сергей Марков сомневается, что Кобаладзе уволили из-за приглашения Урганта.

«Там скорее принято обоюдное решение по совокупности накопившихся проблем. Юрий Кобаладзе, многолетний активный работник на Эхо Москвы, – главном оппозиционном медиа России. И конечно, он противник СВО. И ему трудно сейчас работать в государственной структуре. И государственной структуре трудно работать с ним. И решили расстаться. Обе стороны ведут себя предельно корректно. Обе стороны признают правила игры. Обе стороны понимают – Россия бывает делает крутые повороты, как оно там еще сложится. Лучше быть осторожными. А ситуация с Ургантом только подтолкнула принять давно назревшее обоюдное, взаимоуважительное решение», – написал Марков.

Уволенный еще в 2014 году из-за антироссийской позиции по вопросу Крыма Андрей Зубов понастальгировал в эфире телеканала-иноагента «Дождь» о том, как в нулевые годы в МГИМО было «совершенно свободно», и он имел возможность организовывать встречи с будущими российскими дипломатами таких известных русофобов, как американский историк Ричард Пайпс.

«Это все было абсолютно нормальным, и я даже ни с кем не советовался по этому поводу. Я просто писал служебную записку ректору, получал всегда визу «пожалуйста», я думаю он ее даже особо не читал», – рассказал Зубов.

По его словам, МГИМО тогда даже оплачивал русофобам билеты и проживание в Москве, а куратор из ФСБ согласовывал заявки на встречи «автоматически».

«Целые поколения моих студентов выросли на таких встречах», – похвастался Зубов.

Однако после 2008 года стало хуже, и в МГИМО появился проректор, якобы связанный с администрацией президента, который «подшучивал и говорил гадости» Зубову, но до 2014 года протаскивать русофобов в вуз ему еще удавалось.

Сомнительных лекторов приглашают в МГИМО и сейчас, но они вынуждены контролировать себя и подавать сигналы студентам намеками.