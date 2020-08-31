За успехом антизападной коалиции в Черногории последует драматическое продолжение

31.08.2020

Запад может обвинить Россию во вмешательстве в парламентские выборы в Черногории.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас же обвиняли в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела Черногории. Вот, наконец, это вмешательство закончилось успехом. Есть повод отпраздновать. Шутки шутками, а сейчас, скорее всего, начнут рассказывать, что это длинная рука Москвы вмешалась в выборы, что это российские хакеры и все такое. Я этого совершенно не исключаю. И скажут, что в этой связи, конечно, нельзя достраивать «Северный поток-2», – сказал Михеев.

По его мнению, если черногорская оппозиция, придя к власти, реализует свои обещания об отказе от НАТО и союзе с Сербией, это станет серьезным событием европейского масштаба.

«Если, действительно, к власти в Черногории придут такие люди, то это будет очень интересный прецедент, потому что я ничего подобного за постсоветские годы не видел. Пронатовский, проевропейский вектор никто не пытался менять, хотя надо понимать, что избирательная кампания это одно, а реальность – другое.

На Украине Партия регионов с Януковичем, как только выборы приходили, сразу вспоминали про русский язык и про отношения с Россией и обещали, что все будет хорошо, а как только выборы проходили, они тут же про это забывали», – напомнил Михеев.