За Винника Трамп заполучил вместе с Фогелем минских беломайданщиков

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Одновременно с обменом американского учителя Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, на гражданина РФ Александра Винника был освобожден из белорусской тюрьмы гражданин США. Он пожелал сохранить инкогнито.

Однако в Белоруссии считают, что это Юрий Зенкович, который участвовал в организации Беломайдана в 2020 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одновременно с ним были отпущены журналист СМИ-иноагента «Радио Свобода» Андрей Кузнечик, приговоренный к шести годам колонии по статье о создании экстремистского формирования, и активистка Беломайдана Елена Мовшук.

Это не первый американский гражданин освобожденный в Белоруссии при президенте Дональде Трампе. В конце января белорусские власти выпустили гражданку США Анастасию Нуфер. Но по словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, Минск «предпочитал в этих вопросах конфиденциальность».

Но только о последнем обмене Белый дом сообщил официально. Комментаторы предполагают, что это связано с тем, что белорусским властям удалось в контексте сближения Москвы и Вашингтона выторговать определенные преференции и для себя.

Речь идет то ли о снятии части американских санкций, то ли о возращении в Минск посла США, которого там не было с 2008 года. С 2020 года Вашингтон назначал послов в Белоруссии, но они обретались в Вильнюсе и общались исключительно с оппозиционными эмигрантами. О том, что переговоры о возвращении посла ведутся, ранее заявлял белорусский политик-коммунист Юрий Вознесенский.

Всех троих освобожденных вывезли в Вильнюс, где советник кабинета самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка устроил целое шоу с Мовшук, приписав заслугу в ее освобождении себе и шефине. На самом деле этим занимались исключительно американские дипломаты.