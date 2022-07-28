«За войну только галичане» – Вакаров о социологии в пользу Зеленского

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Новости Украины

Все социологические результаты в пользу президента Украины Зеленского и политики Киева продержатся максимум до зимы или до следующих серьёзных территориальных потерь.

Об этом в эфире «Россия 1» высказался украинский политолог Василий Вакаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский международный институт социологии провел опрос: первая цифра – 84% граждан Украины против того, чтобы мы шли на сделку с Россией за счет своих территорий. То есть, КМИС поддерживает тему Зеленского о том, что «Мы не можем отдать территории и должны воевать». Я спрашивал у своих коллег украинских, конечно, Херсонскую область не опрашивал, Запорожскую – тоже, Донецк и Луганск – (аналогично – ред.). Не знаю, кого опрашивали», – говорил Вакаров.

«Если опрашиваемые люди проживают западнее Киева – Житомир, Львов –, то понятное дело, что галичане во Львове не хотят отдавать территории. Социология – перевернутая, но она показывает поддержку Зеленского. Эта же социология может сослужить ему плохую вещь. Зеленский, когда говорит, что «Мы готовы воевать до зимы, а дальше – нет», что же тогда получится? Откуда наберутся люди из тех цифр, что рисуются в поддержку Зеленского? А если еще потеряем дальше территории, и ещё будем терять, и, не дай Бог, проиграем войну? Это получается, что президент Зеленский ведет страну не в ту сторону?», – возмущался украинский политолог.