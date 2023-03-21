За восемь лет ВСУ превратили Авдеевку в цитадель с бункерными дверями на блиндажах – военкор

Анатолий Лапин .  
21.03.2023 18:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За прошедшие годы ВСУ создали в Авдеевке серьезные укрепления, которые сложно разрушить даже авиабомбами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие годы ВСУ создали в Авдеевке серьезные укрепления, которые сложно разрушить даже авиабомбами....

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По словам Руденко, ВСУ также имеют преимущество в средствах наблюдения за окружающей обстановкой.

«Авдеевка – один из самых укрепленных форпостов нацистов. Его укрепляли восемь лет. Если говорить, что происходило все это время, то просто они зарывались, заливали все бетоном. Если ты заходишь на новые взятые позиции на этом направлении, ты прекрасно видишь, что там несколько метров под землей все зарыто, плюс, чтоб вы понимали, в блиндажах стоят бункерные двери.

То есть, очень сложно пробить такую защиту, такие фортификационные сооружения. Причем, можно и авиационными бомбами кидать, но большого урона им это не принесет, так как эти блиндажи находятся на расстоянии друг от друга, безопасном, чтобы если один завалит, другой был в целости и сохранности. Они готовились все эти годы, и когда пришел час Х и пришлось нашим парням атаковать, а наши парни – это героические люди, потому что те позиции, которые они брали, когда ты видишь своими глазами, насколько сложная работа была проделана для того, чтобы пробить эту фортификационную линию, то даже иногда не понимаешь, как», – отметил он.

«Просто на характере, на упорстве люди выдавливали с таких нереально подготовленных позиций. Помимо этого, на этих позициях было повсюду видеонаблюдение. Они видели прекрасно весь периметр, были более оснащены коптерами, есть у них еще дальнобойные камеры, как мы их называем, которые стоят на ЛЭПах и смотрят на 10 километров вперед. Но при этом всём – наши парни выдавливают, и выдавливают довольно успешно», – заявил Руденко.

Военкор также подчеркнул, что все эти оборонительные сооружения не позволяют взять город в лоб, потому что это приведет к чрезмерным жертвам:

«Они приняли сирийский опыт террористов ИГИЛ (запрещен в России) – они делают лазы в домах и могут как крысы перемещаться из одного направления в другое и, соответственно, пока их поймаешь, тратится огромное время. Поэтому было принято решение командованием, и об этом говорил Владимир Путин, что Авдеевку надо брать в кольцо и потихоньку вываривать тех нацистов, которые застрянут на этом направлении. А так, окажется порядка 5-7 тысяч в этом котле».

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