За восемь лет ВСУ превратили Авдеевку в цитадель с бункерными дверями на блиндажах – военкор

За прошедшие годы ВСУ создали в Авдеевке серьезные укрепления, которые сложно разрушить даже авиабомбами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Руденко, ВСУ также имеют преимущество в средствах наблюдения за окружающей обстановкой.

«Авдеевка – один из самых укрепленных форпостов нацистов. Его укрепляли восемь лет. Если говорить, что происходило все это время, то просто они зарывались, заливали все бетоном. Если ты заходишь на новые взятые позиции на этом направлении, ты прекрасно видишь, что там несколько метров под землей все зарыто, плюс, чтоб вы понимали, в блиндажах стоят бункерные двери.

То есть, очень сложно пробить такую защиту, такие фортификационные сооружения. Причем, можно и авиационными бомбами кидать, но большого урона им это не принесет, так как эти блиндажи находятся на расстоянии друг от друга, безопасном, чтобы если один завалит, другой был в целости и сохранности. Они готовились все эти годы, и когда пришел час Х и пришлось нашим парням атаковать, а наши парни – это героические люди, потому что те позиции, которые они брали, когда ты видишь своими глазами, насколько сложная работа была проделана для того, чтобы пробить эту фортификационную линию, то даже иногда не понимаешь, как», – отметил он.