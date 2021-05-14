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14.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цены, Экономика коллапса
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За время президентства Зеленского продукты питания подорожали вдвое

Новости УкраиныЗа два года правления президента Украины Владимира Зеленского цены на продукты питания в его...

За два года правления президента Украины Владимира Зеленского цены на продукты питания в его стране выросли в полтора-два раза.

Об этом сообщил одиозный экс-депутат Верховной рады Олег Барна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, продуты питания на Украине за прошедшие два года подорожали на 26-135%. Так, меньше всего возросла цена на куриные яйца – с 29,53 грн. в 2019 году до 37,07 грн. в 2021. Больше всего подорожали мука, крупы и хлеб. Так, цена на гречку за прошедшие два года выросла на 135%  (с 17,07 до 40,07 грн.), а цена на ржаной хлеб – на 66% (с 14,85 до 24,62 грн.).

Олег Барна подивился, почему народ Украины, у которого фактически отбирают основные продукты питания, до сих пор терпит эту власть.

«Бог дал человеку разум, чтобы он думал. Животному не дал, а потому оно живет по инстинктам. Но даже пес огрызается, когда у него забирают еду. А кто – что ли такое ЗЕбыдло? Я не знаю! Но оно почему-то молчит на повышение цен на продукты в 1.5–2 раза, и не имеет ума выбрать себе мудрого хозяина. А цены продолжают расти. Приятного, ЗЕбилы!» – написал экс-депутат.

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