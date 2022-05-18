За время СВО российская экономика показала свою устойчивость – Решетников

Новости Украины

В условиях антироссийских западных санкций руководство РФ делает ставку на расширение предпринимательских свобод.

Об этом в ходе выступления на лекции в рамках Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меры изначально были направлены на дестабилизацию нашей экономики, но в значительной части они бьют, скорее, по мировой экономике и торговле. Последствия – во-первых, резкий рост цен на энергоносители, базовые товары во всём мире. Мы понимаем, что та волна, эти предпосылки, которые были сделаны, будут ещё дальше усугубляться. Сильнее всего пострадают страны-импортёры сырьевых товаров. Это Европа, Центральная Азия, Ближний Восток, Северная Африка. Особо здесь выделяется рост цен на товары продовольствия, в первую очередь. Дело в том, что и до этого произошедший существенный рост цен на энергоносители, в первую очередь, на газ, уже в январе поставил вопрос – а что будет дальше с производством минеральных удобрений. Дело в том, что в Европе многие заводы по производству минеральных удобрений, для которых сырьём является газ, встали», – рассказал Решетников.

Также он объяснил, каким образом российское руководство адаптировало экономику в условиях западных санкций.

«Наш главный ответ на санкции – это расширение предпринимательских свобод. Государственные компании в нынешних условиях, в общем и целом, более уязвимы. Всегда обсуждались вопросы, насколько они гибки, насколько они способны адаптироваться. Но в условиях перестройки производственных цепочек, конечно, основную ставку мы делаем не на каких-то спец-импортёров, не на какие-то крупные компании, которым отдадим монополии и так далее. Мы делаем ставку на частный бизнес. Именно этому посвящён основной пакет тех мер, которые мы принимали в последнее время», – сказал министр.

При этом, по его словам, начало специальной военной операции на Украине не стало ударом по российской экономике.

«Тем не менее, российская экономика показала свою устойчивость за эти два месяца. Ситуация на валютном и финансовом рынке стабилизировалась. Не произошло ни резкого сокращения производства, ни резкого роста безработицы. Буквально сегодня мы проводили очередную правительственную комиссию по устойчивости экономики, смотрели все показатели. Мы понимаем, что в общем и целом по показателям рынка труда мы находимся на февральских значениях, на значениях до начала всех этих событий. Инфляция замедляется. В пересчёте на годовые темпы, по прошлой неделе она снизилась до 6%, до этого три недели она держалась в диапазоне 11%. Но мы видим, на фоне укрепления рубля, в общем и целом, это стабильная тенденция», – заключил Решетников.