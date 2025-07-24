За время СВО Зеленский научился быть «профессиональной жертвой»

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Владимир Зеленский за время полномасштабного конфликта приобрёл уверенность, что Украине все должны, причем самому можно не делать даже элементарных вещей.

Об этом на канале украиснкого блогера-иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский за время полномасштабного конфликта приобрёл уверенность, что Украине все должны, причем самому...

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«Мы постоянно слышим, что президент Зеленский требует сделайте то, сделайте это, Украине нужно то, нужно это. А у меня вопрос. Стыдно сказать, а укрепления кто мешает выкопать? И куда деваются деньги на укрепления? Неужели это тоже Трамп должен выкопать, или неужели это Путин виноват, что они, мягко говоря, не всегда и не все в порядке?

Обратите внимание, что когда вы становитесь профессиональной жертвой и на этом капитализируете, на этом строите свой имидж, то все виноваты, все должны, все вам чем-то обязаны. Но а как насчёт выкопать укрепления?» – недоумевает Латынена.

В свою очередь, Александр Шелест очень проникся услышанным.

«У нас ведь как говорят? Укрепления – это прошлый век, оборона мобильная, лисьи норы. Вот, лисью нору выкопал солдатик, туда спрятался от дрона, и всё, и хорошо. Поэтому и не хотят солдаты идти в эти окопы, траншеи, эти все линии, укрепления, фортификации. Это на полном серьёзе рассказывает нам военный эксперт – один и второй – по телемарафону», – иронизирует ведущий.

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