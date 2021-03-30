Подпишись на рассылку
30.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«За всё надо платить»: ОПЗЖ может не дожить до следующих выборов

Новости Украины

Претензии ОПЗЖ на роль монопольного представителя Юго-востока и претензии Медведчука на роль эксклюзивного коммуникатора с «Русским миром» оказались ничем не подкрепленными, что, в частности, подтверждают результаты довыборов в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область), где лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом в беседе на канале «НАШ» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эти результаты выборов показывают, что электоральный миф о «За життя» как монопольном представителе Юго-востока лопнул. Он лопнул на местных выборах, где конкуренцию партии составили региональные проекты и партии мэров. И эти результаты выборов показывают, что слухи о могуществе и потенциале «За життя» изрядно преувеличены.

Более того, эта политическая сила действовала достаточно сомнительными методами в отношении конкурентов по электоральному полю. Вспомните – когда происходил раскол «Оппозиционного блока», они задействовали санкции по отношению к тем людям, которые были им идеологически близки. Это грязная игра.

Но за все приходится платить – теперь мы видим что когда отключилась информационная накачка, оказалось, что у партии нет ни структур, ни актива на местах.

Думаю, Левочкин и Бойко, если увидят спустя некоторое время, что дело швах, то начнут отгребать. Поэтому, год-два, и «За життя» – все. Могут не дожить до парламентских выборов, но если будут досрочные, то, возможно, и дотянут.

Но проблема в другом – в том, что претензии Медведчука на роль эксклюзивного коммуникатора с «Русским миром» оказались ничем не обоснованными. И результат Аксенова – закономерный», – подытожил Андрей Золотарев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть