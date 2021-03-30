«За всё надо платить»: ОПЗЖ может не дожить до следующих выборов

30.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Претензии ОПЗЖ на роль монопольного представителя Юго-востока и претензии Медведчука на роль эксклюзивного коммуникатора с «Русским миром» оказались ничем не подкрепленными, что, в частности, подтверждают результаты довыборов в Верховную Раду по округу №50 (Донецкая область), где лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом в беседе на канале «НАШ» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти результаты выборов показывают, что электоральный миф о «За життя» как монопольном представителе Юго-востока лопнул. Он лопнул на местных выборах, где конкуренцию партии составили региональные проекты и партии мэров. И эти результаты выборов показывают, что слухи о могуществе и потенциале «За життя» изрядно преувеличены.

Более того, эта политическая сила действовала достаточно сомнительными методами в отношении конкурентов по электоральному полю. Вспомните – когда происходил раскол «Оппозиционного блока», они задействовали санкции по отношению к тем людям, которые были им идеологически близки. Это грязная игра.

Но за все приходится платить – теперь мы видим что когда отключилась информационная накачка, оказалось, что у партии нет ни структур, ни актива на местах.

Думаю, Левочкин и Бойко, если увидят спустя некоторое время, что дело швах, то начнут отгребать. Поэтому, год-два, и «За життя» – все. Могут не дожить до парламентских выборов, но если будут досрочные, то, возможно, и дотянут.

Но проблема в другом – в том, что претензии Медведчука на роль эксклюзивного коммуникатора с «Русским миром» оказались ничем не обоснованными. И результат Аксенова – закономерный», – подытожил Андрей Золотарев.