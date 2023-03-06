«За всё ответите» – севастопольские редановцы «забили стрелку» с крымскими в Бахчисарае

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Новое подростковое движение «ЧВК «Редан» набирает обороты в Крыму.

Несколько сходок редановцев и антиредановцев закончились приводами в полицию и штрафами от 10 000 до 20 000 рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пятницу 3 марта в Бахчисарае задержали участников массовой сходки возле здания магазина «Карри». По информации МВД, представители внезапно набирающего популярность молодежного движения «ЧВК Редан» из Севастополя решили провести массовую драку с молодёжью из Крыма, для чего выбрали срединный Бахчисарай.

До драки дело не дошло, 14 парней были задержаны «за организацию в центре города массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Бахчисарайский райсуд приговорил задержанных к штрафам от 10 000 до 20 000 рублей, а также административным арестам на 15 суток. Причем возраст участников колебался от 18 до 29 лет.

Как выяснилось, в этот же день в Керчи сходка собралась у подножия Митридатской лестницы. Причем здесь были задержаны анти-редановцы, по крайней мере они так себя позиционировали. И возраст участников был гораздо ниже бахчисарайского сборища – всего лишь четверо совершеннолетних и еще больше двух десятков от 15 до 18 лет.

Административные протоколы составили на тех, кому старше 18-ти – двое студентов Керченского морского технического колледжа, студент Керченского политехнического колледжа и студент Керченского медицинского колледжа. Нарушение аналогичное – участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Каждый заплатит по 10 тысяч рублей штрафа, а за несовершеннолетних отдуваться будут их родители.

Тем временем в родительских чатах ходит предостережение относительно активизации деструктивной группы, в которую вступают подростки.

Слово «рёдан» возникло из анимации, из японского комикса «Hunter х Hunter», где присутствует некий бандитский клан «Геней Рёдан», известный как «Призрачная труппа» или «Паук». Члены этого клана носят на спинах отличительный символ — татуировку в виде тарантула с цифрой «4». Данный знак используют активисты нового движения. Вторая отличительная черта – брюки в черно-белую клетку. Своими врагами «пауки» объявили футбольных фанатов и молодежные «бритые» группировки. Но в сущности, как свидетельствуют сами участники, делают они все это исключительно ради хайпа.