За встречей на Аляске будет следить вся ядерная триада РФ – военкор

Боеготовность российской ядерной триады во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа достигнет масштабов, невиданных с Карибского кризиса.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается безопасности Путина, считаю, есть Минск – прекрасный город, там вполне можно было бы провести саммит. От этих американцев – чёрт его знает, что можно ожидать. Поэтому я уверен, что наша ядерная триада в день саммита будет прям в такой боевой готовности, в которой они не были со времён Карибского кризиса.

Потому что если что-то случается с президентом, это однозначно Казус белли, это однозначно самые плохие последствия для тех, кто сделает ему что-то плохо. Наверное, как-то будет это всё обеспечиваться, но понятно, что всё равно это некая уязвимость. Но если наш президент идёт на этот риск, я думаю, что Трамп должен это оценить», – рассуждал Коц.