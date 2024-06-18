За ввоз патогенов в Россию будут сажать

Елена Острякова.  
18.06.2024 23:29
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Госдума РФ приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенами.

Эта инициатива разработана межфракционной рабочей группой Госдумы по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня единогласно в первом чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за...

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«Мы понимаем, что та деятельность, которая сегодня реализуется США, носит не гуманитарный характер. Поэтому те решения, которые мы сегодня принимаем, направлены на то, чтобы пресечь противоправную деятельность, если таковая будет совершаться, а также упредить ее совершение и обеспечить неотвратимость наказания, понимая, что сегодня правила обращения с патогенами, вирусами, биологическими веществами относятся к категории наиболее щепетильной и требовательной с точки защиты жизни и безопасности граждан нашей страны», – заявила журналистам в парламенте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, возглавлявшая комиссию.

По ее словам, только с территории Украины было вывезено в США 16 тыс различных проб.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность на срок вплоть до 12 лет лишения свободы за провоз на территорию России патогенных биоорганизмов — вирусов, токсинов, биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза.

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