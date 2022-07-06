За выступления на русском языке на Украине теперь будут штрафовать

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Новости Украины

Местные бюджеты украинских городов будут пополняться в том числе за счет штрафов за отказ от использования украинского языка.

Об этом в эфире «24-го канала» заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Креминя, с 16 июля на Украине ужесточаются правила языкового законодательства и все официальные лица, а также сфера обслуживания должны использовать украинский язык для общения.

«Если мы говорим о языке официального общения, делового общения, публичных мероприятий, в том числе по информированию, особенно в условиях военного времени, руководителями городских или областных военных администраций о событиях на фронте, в области, о последствиях обстрелов, ликвидации последствий тех или иных катастроф, то стопроцентно должен быть государственный язык. Я неоднократно говорил, что есть городские головы, начальники областных военных администраций – будь то юг, восток или центр Украины, которые продолжают, такое впечатление, что специально, сообщать о ключевых фактах и событиях не на государственном языке, в том числе и во время трансляции в прямом эфире. Я считаю, что такие вещи недопустимы, и хочу акцентировать, что с 16 июля, в соответствии с вступлением изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, мы будем иметь право налагать штрафы на нарушение языкового законодательства на всех – будь то чиновник, директор школы, журналист, представитель сферы обслуживания – кто угодно, кто нарушает право граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке… Поэтому если оригинальные мэры отдельных городов не знают, как пополнить местные бюджеты, они могут и дальше продолжать выполнять языковой закон и пополнять местную казну. Процедура очень простая – факты фиксируются, составляются протоколы и так же, как платятся штрафы за правонарушение на дорогах органами полиции, так же будет облагаться штрафом, который может быть оспорен в судебном порядке. То есть никаких процедур, убеждений и так далее – есть факт, он зафиксирован, вручается протокол непосредственно потенциальному нарушителю и определяется ему место, где он может этот штраф оплатить на протяжении определенного времени», – заявил Креминь.