За взятие Вильнюса. «Старлея Протасевича повысили до капитана КГБ» – украинский контрразведчик

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

История с задержанием белорусского экстремиста Романа Протасевича, якобы пять лет назад внедрённого в ряды «змагаров», и катастрофическая обстановка для Литвы на белорусско-литовской границе – это результаты двух «прекрасных спецопераций» КГБ Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский «военный эксперт», полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не будет настаивать на введении санкций против Республики Беларусь, если она остановит наплыв нелегальных мигрантов. Все эти Протасевичи… Кстати, я проанализировал, что произошло – он был старлеем, сейчас досрочно получил воинское звание капитан. Это была прекрасная операция КГБ Республики Беларусь. Все пять лет? Да, он был внедрён. И это прекрасная спецоперация по дискредитации – то, что сейчас произошло. Это моё личное мнение как профессионала контрразведки. Что сделала Республика Беларусь в ответ на эти санкции? Она использовала стратегию непрямых действий, которую изобрёл сэр Бэзил Генри Лиддел Гарт. Он сказал, что прямая атака всегда приводит к поражению. А есть стратегия непрямых действий», – рассказал Стариков.

При этом он снова похвалил КГБ Белоруссии за контрсанкционную спецоперацию.

«Что делает Беларусь? Она через свои туристические фирмы набирает этих мигрантов, туристы прилетают, их приводят к границе, и они идут туда. Месяц – теперь говорят: мы готовы идти назад. При этом Беларусь получает два миллиона долларов еженедельно, зарабатывает деньги. Это, опять же, прекрасная работа КГБ и их внешней разведки по противодействию агрессивных действий со стороны ЕС против себя. В итоге, увидите, через месяц ЕС полностью снимет все санкции. При этом калийные удобрения были триста – сейчас пятьсот долларов», – восхищался эксперт. «Это – правда. В вашей студии сидел представитель «Слуг народа». Я говорю: те санкции, то, что вы сделали с Беларусью, приведёт к тому, что у нас нечем будет заправлять танки. Что он говорил? «Невидимая рука рынка». Что у нас сейчас происходит на рынке дизтоплива? Потому вот этот дебилизм нынешней власти, непонимание – в два клика приводит к тому, что мы поссорились с Беларусью, у нас на всё растут цены, Батька молодец для своей страны», – добавил Стариков.