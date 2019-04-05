За Зеленским обнаружили еще одного олигарха и экс-главу СБУ

05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

В штабе Петра Порошенко перед вторым туром президентских выборов планируют показать “истинное лицо” победителя первого тура комика Владимира Зеленского.

Об этом “Коммерсанту” рассказал близкий к избирательному штабу президента Украины Петра Порошенко источник, по словам которого Зеленский будет всячески избегать дебатов с действующим президентом Порошенко, штаб которого поэтому занят другими вещами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо, во-первых, привести на выборы тех, кто сидел дома в ходе голосования в первом туре. Во-вторых, провести работу над ошибками в армии и вузах. Ну и наконец, показать избирателю истинное лицо Зеленского, за которым стоит не только Коломойский, но и Хорошковский», — утверждают в штабе Порошенко.

Отметим, что Валерий Хорошковский — украинский миллиардер, занимавший министерские должности при ряде президентов, а также возглавлявший СБУ и таможню.