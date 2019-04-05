Выборы
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05.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Компромат, Политика, СБУ, Украина
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За Зеленским обнаружили еще одного олигарха и экс-главу СБУ

В штабе Петра Порошенко перед вторым туром президентских выборов планируют показать “истинное лицо” победителя первого тура комика Владимира Зеленского.

Об этом “Коммерсанту” рассказал близкий к избирательному штабу президента Украины Петра Порошенко источник, по словам которого Зеленский будет всячески избегать дебатов с действующим президентом Порошенко, штаб которого поэтому занят другими вещами.

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«Надо, во-первых, привести на выборы тех, кто сидел дома в ходе голосования в первом туре. Во-вторых, провести работу над ошибками в армии и вузах. Ну и наконец, показать избирателю истинное лицо Зеленского, за которым стоит не только Коломойский, но и Хорошковский», — утверждают в штабе Порошенко.

Отметим, что Валерий Хорошковский — украинский миллиардер, занимавший министерские должности при ряде президентов, а также возглавлявший СБУ и таможню.

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