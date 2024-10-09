За жесткой риторикой Зеленского прячется готовность на эндшпиль в войне – Bloomberg

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Агентство Bloomberg считает, что Владимир Зеленский становится более гибким в вопросе окончания боевых действий.

Источники издания сообщают, что хотя президент Украины продолжает публично настаивать на неизменности своей «формулы мира», близость зимы и ослабление поддержки со стороны Запада заставляют Киев искать иные варианты выхода из ситуации.

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«В условиях, когда Украина готовится к очередной зиме, а поддержка Запада ослабевает, украинские официальные лица готовы признать, что в войне должен начаться эндшпиль», – говорится в материале.

Напомним, для тех, кто не в курсе шахматной терминологии. Эндшпиль – заключительная часть шахматной партии. При этом, провести границу, отделяющую середину шахматной партии (миттельшпиль) от конца (эндшпиля), возможно не всегда.

Продемонстрированный Зеленским «план победы» прохладно встретили в Вашингтоне, но предложили сформулировать дорожную карту потребностей на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку.

При этом стороны не затрагивали тему уступок России, поскольку Зеленский публично отвергает такую ​​идею. Впрочем, как пишет Bloomberg, союзники все больше присматриваются к мирному завершению войны путем переговоров.

По мнению одного из чиновников, с которым поговорило издание, украинский план победы еще не обнародовали из-за того, что украинские чиновники, вероятно, используют этот «элемент стратегической неопределенности для дальнейшего движения вперед».

По утвержднию авторов публикации, реакцию на смену настроений должны проверить на встрече Джо Байдена с Владимиром Зеленским и другими западными союзниками в Германии 12 октября, где президент Украины собирается заручиться поддержкой западников в отношении своего «плана победы».

Bloomberg подчеркивает, что давление со стороны союзников Киева нарастает, они требуют более конкретного плана.

«Противостояние на поле боя, напряженные бюджеты на Западе и, прежде всего, исход президентских выборов в США в ноябре побудили союзников Украины внимательнее присмотреться к возможности завершения боевых действий путем переговоров», – говорится в материале.

Центральным элементом любых будущих переговоров станет членство Украины в НАТО — вопрос, разделяемый западными союзниками Украины. На Байдена давят, чтобы он направил Киеву четкое приглашение присоединиться к альянсу, говорят опрошенные агентством официалы. И хотя маловероятно, что президент США сделает это, такое предложение рассматривается как потенциальный козырь на любых переговорах с участием Кремля.

“По словам чиновника, знакомого с переговорами о прекращении огня, все, что не является полноправным членством, отбросит Украину назад, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня, добавив, что надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно со стороны США, будут равнозначны фактическому членству Украины в Альянсе”, – пишут в Bloomberg.

При этом чиновник заявил, что, поскольку Россия не рассматривает вариант членства Украины в НАТО, неясно, какая формула сможет посадить все стороны за стол переговоров.