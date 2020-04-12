12.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Донбасс, Украина
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За зверства на Донбассе генерал получил повышение у Зеленского




На должность командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» назначен генерал-майор ВСУ Андрей Соколов, причастный к военным преступлениям в Донбассе.

Об этом сообщили пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под его командованием только за прошедшую неделю территория ДНР был обстреляна 133 раз, в результате обстрелов было повреждено более 30 домов, пострадали объекты инфраструктуры, к сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения – было ранено двое мужчин и погибла девушка 1995 года рождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что назначенный командир печально известен ещё с 2015 года.

«Правительство Украины целенаправленно ставит военных преступников, ранее отличившихся в зверствах на Донбассе, на руководящие посты в ВСУ. Украинские каратели осуществляют террор мирного населения, когда люди наиболее уязвимы в период всемирной борьбы с эпидемией коронавируса», – добавили в пресс-службе.

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