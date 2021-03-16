«Забалтываем, пока спецназ подбирается» – Арестович о «тактике» украинской делегации в Минске

16.03.2021, Минск, Константин Серпилин

Новости Украины

Представители Киева продолжают делать всё возможное для саботирования переговоров в Минске и отстранения представителей общественности Донбасса от процесса.

Об этом сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Московский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, как только киевских делегатов что-то не устраивает, они объявляют представителей Донбасса террористами и отказываются вести с ними диалог.

«Новым кейсом для украинских чиновников стал затертый до дыр прием – навешивание ярлыков. Так, господин Костин отказался от участия в переговорном процессе в виду того, что представитель общественности Донбасса Майя Пирогова обвиняется украинскими спецслужбами в создании террористической организации, что в свою очередь, по его словам, якобы «дискредитирует переговорный процесс».

Хорошая тактика: объяви другого преступником, а потом спокойно блокируй урегулирование. Подобная позиция абсолютно абсурдна в силу сразу нескольких факторов. Во-первых, с момента первого заседания политической группы с участием представителей общественности у украинских властей не возникало подобных претензий.

Во-вторых, из-за подхода украинских спецслужб, статусом участника, создателя, руководителя террористической группировки обладает чуть ли не каждый, кто участвовал в создании Республик», – сказал Московский.

Он напомнил, что Украина должна не перебирать, с кем разговаривать, а с кем – нет, а выполнять взятые на себя обязательства.

«Представители ДНР находят в себе силы садиться за стол переговоров, несмотря на нежелание видеть и слышать присутствующих с украинской стороны лиц, открыто призывающих к межнациональной вражде и продолжению боевых действий на Донбассе.

А вот украинские представители позволяют себе саботировать мирный процесс под, по сути, выдуманными предлогами. Тем не менее, эти отговорки не изменяют простую истину: у Киева есть обязательства по документам Минского пакета и их нужно выполнять, а не упражняться в блокировании переговорного процесса», – объяснил он.

В то же время украинская сторона хвастается своими «успехами» на переговорах с «террористами». Так, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в своём Telegram-канале как им удаётся «удерживать» оппонента, пока проблему не удастся решить силовыми методами.

«Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы там занимаемся? Украинская делегация в ТКГ – это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго», – написал представитель донецкой делегации.

Комментируя инцидент, российский политолог Сергей Марков призвал Москву определить чёткую стратегию в случае новой войны в Донбассе.

«Россия должна определиться, что она будет делать в случае возобновления большой войны на Донбассе. И это решение должно быть таким, чтобы сорвать планы тех, кто хочет использовать войну в своих целях. Приближаются времена больших решений», – отметил эксперт.