Забалтывать и убивать: Как прошел раунд переговоров по Донбассу

22.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Новый раунд переговоров Минской группы по Донбассу, состоявшийся сегодня в режиме видео конференции, завершился ожидаемо без прорывных результатов.

Как сообщает МИД ДНР, украинская сторона по-прежнему отказывается письменно фиксировать договоренности или свои предложения, а параллельно с этим военная группировка наносит удары по республикам Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители.

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«Киев за более чем пять лет переговоров не предоставил на согласование Контактной группы ни одного проекта нормативного правового акта, что явно не способствует достижению положительных результатов в политическом урегулировании», – сказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Самым красноречивым примером для понимания реальной позиции украинских властей служит трагическая история молодой девушки, которая погибла в результате применения вооруженными формированиями Украины ударного БПЛА, что можно квалифицировать как террористический акт. При этом до сих пор из-за позиции украинской стороны мы не можем парафировать механизм контроля режима прекращения огня – дополнительные меры.

Что касается обострения на Донецком направлении отмечу, что только с начала апреля н.п. Старомихайловка 33 раза подвергался обстрелам со стороны ВФУ, в том числе 11 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. По поселку выпущено 734 боеприпаса, из них 33 артиллерийских снаряда и 49 мин, в результате чего зафиксировано повреждение 52 жилых домов», – добавила руководитель внешнеполитического ведомства.

Единственное обнадеживающее сообщение по итогам сегодняшних переговоров – анонс нового обмена пленными.

«Что касается важнейшего вопроса повестки рабочей группы по гуманитарным вопросам – обмена удерживаемыми лицами – участники Контактной группы поручили интенсифицировать подготовку очередного обмена, а также проработать оставшиеся после прошлых обменов проблемные аспекты», – сообщает МИД ДНР.