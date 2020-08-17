Забастовки уже наносят урон белорусским предприятиям – экономист

17.08.2020, Киев, Игорь Петров

Бастующие предприятия Белоруссии неизбежно потерпят серьезный ущерб от самой забастовки и, скорее всего, закроются со сменой режима в стране.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Революция всегда наносит удар по экономике. В Белоруссии ряд крупных предприятий сейчас начали бастовать. Люди просто не думают, чем все это закончится, не думают о будущем.

Во-первых, им, скорее всего, время забастовки не оплатят. Независимо от того, уйдет Лукашенко или останется, сама по себе забастовка нанесет большой ущерб экономике этих предприятий. Надо будет принимать какие-то экстренные меры, чтобы не допустить их банкротства.

А если Лукашенко действительно скинут, то, скорее всего, эти предприятия вообще работать не будут. Будет так, как произошло со многими украинскими предприятиями после Майдана. Белорусские госпредприятия во многом работали благодаря дотированиям. Эти дотации закончатся. Предприятия просто закроются», – прогнозирует экономист.