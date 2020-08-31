Забастовочное движение в Белоруссии провалилось: Конвейеры не останавливались ни на день

31.08.2020, Москва, Елена Острякова

Попытки развернуть забастовочное движение на предприятиях Белоруссии провалились: конвейеры не останавливались.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил вице-премьер-министр Белоруссии Юрий Назаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, что все эти призывы к забастовкам приходят извне. Старались расшатать коллективы крупных промышленных предприятий. Мы видели, что творилось на МТЗ, МАЗе, МЗКТ, на «БеларусьКалии», на БелАЗЕ. Но в принципе, ни на один день у нас не остановился нигде конвейер. Мы практически на всех предприятиях выполняли сменные задания. Эти попытки расшатать определенную сумятицу и неудобство нам приносили, но предприятия работают в штатном режиме. Кому приятно работать, когда тебя на проходной встречают с криками и гвалтом, хлопаньем в ладоши, свистом, плакатами», – сказал Назаров.

При этом он признал, что несколько дней напряженная ситуация сохранялась на «Гродно Азот» и Белорусском металлургическом заводе», но сработали экономические механизмы.

«По технологическим цепочкам их продукция потом обрабатывается на различных предприятиях «Белнефтехим». Поэтому многие коллективы обратились к трудящимся «Гродно Азот»: вы подумайте, прежде чем останавливать производство, потому что это цепочка. Была определенная настороженность, но мы это прошли.

Были обращения внешних партнеров БМЗ. Мы работаем по предоплате, поэтому партнеры задавали резонные вопросы: если мы вам отдадим предоплату, вы нам продукцию отгрузите или вы собираетесь бастовать. А что такое остановить печи БМЗ. Запустить это очень дорого. Это дополнительный расход электроэнергии, который влияет на себестоимость и конкурентоспособность нашей продукции. Когда внешние силы прорвались на БМЗ и остановили технологическую операцию по загрузке печей, мы оценили это в 1,5 миллиона рублей (42 млн российских рублей – ред.)», – сказал Назаров.