«Забатька, что ли?». Минские таксисты отказывают везти российских журналистов

14.09.2020, Минск, Максим Карпенко

В Минске таксисты отказываются возить пассажиров, которые не поддерживают местных майданщиков.

Об этом в репортаже из белорусской столицы пишет спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Коц отмечает, что в Белоруссии беспрецедентное давление оказывается на всех, кто выступает против нынешней оппозиции с «бело-красно-белыми» флагами. Протесты настолько радикализировались, что майданщики угрожают тем, кто открыто выражает отличную от них точку зрения, не говоря уже о поддерживающих действующего президента Александра Лукашенко.

«Это разделение мне уже пришлось испытать в Минске на собственной шкуре. Поначалу благодушный таксист с восторгом рассказывал, как народ Белоруссии дружно восстал против президента и возмущался жестокостью «ментов», пока машина не поравнялась с парнями, укутанными в бело-красные флаги. Таксист выжал клаксон, открыл окно с моей стороны и попросил поприветствовать идущих, чтобы я высунул руку и пальцами показал «викторию». Я отказался.

– Забатька, что ли? – ухмыльнулся он. («Забатьками» здесь именуют сторонников действующего президента). Я хотел ответить, что как журналист должен соблюдать нейтралитет, но не успел. Водитель остановился: «Дальше не поеду», – пишет Коц.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минские майданщицы набросились на российских журналистов.