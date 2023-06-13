«Заберём Екатерину» – Путин предложил создать парк снесённых на Украине памятников

В России необходимо создать парк из снесённых неонацистами памятников, куда войдут попавшие под бандеровскую дерусификацию произведения искусства.

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине сносят памятники, а мы могли бы какой-нибудь парк создать из снесённых на Украине памятников. Это можно было бы сделать. Вы предложите, чтобы все отправляли памятники в Россию.

Вот в Одессе снесли памятник Екатерине II, основательнице города – мы бы забрали с удовольствием», – сказал президент.