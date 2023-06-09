«Заберём из Киева» – в Крыму отреагировали на передачу голландцами Украине «скифского золота»

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Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию крымских музеев на возвращение коллекции «скифского золота», которая с 2014 года находится в Амстердаме.

В споре между музеями Крыма и Украиной суд прогнозируемо занял позицию Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию предметов искусства государству Украина», — сообщили в суде.

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина также считает, что коллекцию придётся забирать из Киева.

«Забрали, фактически украли национальное богатство у крымчан и россиян, которое было найдено на крымской земле и хранит его традиции, и может принадлежать только этому народу. Если принято решение отправить (скифское золото) в Киев, придется нам из Киева его забирать», — считает Умрихина.

Экс-руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве РК при президенте РФ юрист-международник Александр Молохов предполагал, что иного решения в Нидерландах принять не могут, поскольку процесс стал политизированным изначально.

«Такая горькая шутка у нас родилась, что быстрее бы они передали золото в Киев – быстрее оно тогда вернётся туда, куда ему положено, в Крым. У меня есть большое подозрение, что голландцы сейчас откажутся отдавать это золото даже Украине, ссылаясь там на всевозможные чрезвычайные обстоятельства. И я думаю, что этот номер у них прокатит. Потому что, по большому счёту, получить такую коллекцию не мытьём, так катанием, оставить у себя, почему бы нет? Разберись потом, когда у вас там специальная военная операция закончится», – отмечал Молохов, комментируя предстоящее судебное заседание.

Политолог Сергей Марков в интервью Крым 24 завил, что не сомневается – экспонаты крымских музеев будут переданы Киеву.

«Они действительно будут переданы. На Украине не существует никакого нормального правительства, это незаконный террористический режим. Он находится под полным контролем НАТО, под этот контроль включаются Нидерланды», – пояснил Марков.

Обозреватель Сергей Веселовский в своем телеграм канале иронизирует на тему преемственности скифов и украинцев.

«Не, ну а чё? Весь мир же знает, что скифы – это потомки древних укров, выкопавших два моря (Чёрное и Азовское). Поэтому кому, как не украинцам, должна принадлежать коллекция золотых изделий из Крыма?», – вопрошает обозреватель.

Напомним, что четыре крупнейших музея Крыма – Керченский историко-культурный, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и «Херсонес Таврический» – направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым – золотой остров в Черном море». Больше 2 тысяч экспонатов должны были вернуться в Крым в июне 2014 года. Но в связи с воссоединением Крыма с Россией по требованию Украины Нидерланды приостановили процесс возвращения артефактов.

В конце октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что «скифское золото» должно быть передано Украине. В январе российская сторона обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. Верховный суд должен огласить свое решение в сентябре 2023 года.

Отказываться от процесса и отозвать свои требования музейные учреждения не намерены, несмотря на то, что коллекция находится в Музее Алларда Пирсона с февраля 2014 года, и счет за хранение артефактов, судебные издержки растет день ото дня. Страховая стоимость предметов, вывезенных из крымских музеев, в общей сложности превышает 1 миллион евро.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук усомнился в том, что коллекция «скифского золота» вернется обратно в крымские музеи. Он убежден, что решение будет принято в пользу Украины, но без возвращения экспонатов физически – в условиях, когда идет военная спецоперация.