«Забирали даже детские вещи»: жительница Красного Лимана мародёрстве ВСУ

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Новости Украины

До полного освобождения русскими войсками город Красный Лиман подвергался грабежам и мародёрству со стороны украинских боевиков. В домах выбивали стекла, срывали замки, а у людей забирали даже одеяла, подушки и детские вещи.

Видео со свидетельствами жительницы города опубликовал Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я жительница города Красный Лиман. С начала операции с 24 февраля по данный момент проживаю здесь, никуда не выезжала. До 24 мая видела все действия ВСУ. Скажем так, действий хороших не было, видела мародерство, как заходили в дома, срывали замки, выбивали окна, забирали вещи у людей, выносили необходимое. То есть необходимое, что для их жизни нужно – подушки, матрацы, одеяла», – рассказывает женщина.

«Жили у людей в подвалах, на нашей улице ставили свою технику для стрельб, между домов и во дворах, и по улицам, и в огородах, окапывались прям во дворах. Скажем так, не очень приятно, когда ты приходишь к себе домой, а у тебя даже детские вещи повыносили. Пускай своим детям привезут и скажут, что забрали у других детей», – говорила женщина, которая попросила не показывать свое лицо, так как всё ещё опасается преследований со стороны украинских властей.