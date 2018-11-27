27.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина
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Заблокирован киевский Ocean Plaza: “соколы” Тягнибока ищут друга Путина

В Киеве праворадикалы из организации «Сокол» – молодежного крыла националистического ВО «Свобода», устроили пикет и остановили работу принадлежащего структурам российского олигарха Аркадия Ротенберга торгового центра Ocean Plaza.

Как говорится в блоге организации, сегодня боевики принесли под ТЦ шины и заблокировали ими выходы в знак протеста против работы российских компаний на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После открытого нападения российских сил на украинскую корабельную группу 25 ноября, введено военное положение. Но и в дальнейшем на территории нашего государства, продолжает существовать торговый центр «Ocean Plaza», который принадлежит российскому олигарху и другу Путина, Аркадию Ротенбергу. Наша цель – остановить бизнес, способствующий обогащению россиян, уничтожающий украинскую экономику в условиях оккупации Крыма и агрессии на Востоке, пока власть закрывает глаза на преступные действия сторонников Путина. Нам удалось заблокировать все входы в ТРЦ. А также, Владимиру Путину и его бизнесу на территории Украины была торжественно вручена фига – единственное, что он может получить», – заявили праворадикалы.

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