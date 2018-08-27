27.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Д.Б., Идиотизм, Киев, Колониальная демократия, Общество, Преследования журналистов, Провокации, Происшествия, Скандал, СМИ, США, Украина, Цензура

Заблокированный в Facebook Анатолий Шарий: «Вот таким тупым образом они начинают бороться»



Администрация соцсети Facebook удалила проверенный аккаунт известного блогера Анатолия Шария сразу после слов Порошенко об «информационной войне», сказанных на киевском волонтерском и ветеранском форуме.

На этот аккаунт было подписано более 280-ти тысяч человек. При этом завести еще один аккаунт блогеру не удалось – его тут же заблокировали, пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шарий отмечает, что его верифицированный аккаунт вначале был заблокирован из-за жалоб на комментарии еще от 2012-го года. Сегодня же его удалили без объяснения причин. Блогер считает, что это прямой результат договоренностей американской соцсети и Администрации президента Украины.

«Интересно, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. И вот таким тупым образом они начинают бороться, пишут жалобы, кляузы, договариваются как-то с администрацией Facebook», – пишет Шарий.

Ранее в интервью «ПолитНавигатору» Шарий заявил о том, что Украина превращается в аналог Северной Кореи. Также он назвал современную Украину государством, построенном на абсолютном вранье. Ранее блогер добился закрытия страницы депутата Верховной Рады Антона Геращенко в Facebook

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