Заблокированный в Facebook Анатолий Шарий: «Вот таким тупым образом они начинают бороться»

27.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Администрация соцсети Facebook удалила проверенный аккаунт известного блогера Анатолия Шария сразу после слов Порошенко об «информационной войне», сказанных на киевском волонтерском и ветеранском форуме.

На этот аккаунт было подписано более 280-ти тысяч человек. При этом завести еще один аккаунт блогеру не удалось – его тут же заблокировали, пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шарий отмечает, что его верифицированный аккаунт вначале был заблокирован из-за жалоб на комментарии еще от 2012-го года. Сегодня же его удалили без объяснения причин. Блогер считает, что это прямой результат договоренностей американской соцсети и Администрации президента Украины.

«Интересно, что это совпало с заявлением Порошенко об информационной войне. И вот таким тупым образом они начинают бороться, пишут жалобы, кляузы, договариваются как-то с администрацией Facebook», – пишет Шарий.

Ранее в интервью «ПолитНавигатору» Шарий заявил о том, что Украина превращается в аналог Северной Кореи. Также он назвал современную Украину государством, построенном на абсолютном вранье. Ранее блогер добился закрытия страницы депутата Верховной Рады Антона Геращенко в Facebook