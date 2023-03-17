Заблокированными в Артемовске могут оказаться более 10 тысяч ВСУшников

Украина скапливает войска под Артемовском не для широкого контрнаступления, а для того, чтобы в случае котла деблокировать свои окруженные части.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом, по мнению Рожина, и российская армия пока не будет наступать широким фронтом.

«Октябрь-ноябрь или, допустим, март-апрель на равнинах России – это не очень удобное время для наступления. Мы можем вспомнить, что в Великую Отечественную войну на этих участках боевые действия несколько стихали, активные. То есть позиционные продолжались, и на этом можно гарантировать, что и наши войска не будут заниматься авантюрами, какими-то наступлениями в период распутицы. То есть будут где-то наступать, с точки зрения улучшения позиций, но какие-то масштабные танковые прорывы по полям, которые покрыты распутицей, конечно же, не будут. Поэтому Сырский в этом плане прав, но у него может не остаться выбора, потому что сейчас ситуация в Артемовске близка, собственно, он уже находится в оперативном окружении, дороги все находятся под огневым контролем наших войск. Соответственно, есть вероятность котла», – сказал эксперт.

« Условно говоря, потеряют они Хромово – это автоматически котел в Артемовске. В городе останется до 10-12 тысяч человек. Их, что, бросать? Нет, их надо будет деблокировать. Поэтому те резервы, которые стоят в Часов Яре, их если не бросят сейчас, чтобы не допустить образование котла, скорее всего, бросят чуть позже, чтобы деблокировать окруженный гарнизон Артемовска. Не будут же они смотреть, как наши окружат и будут переваривать эту группировку, как это было уже с мариупольской, которая не отступила, которая так и не дождалась деблокады в Мариуполе. Соответственно, есть вероятность такого сценария, и те силы, которые сейчас там копятся, они могут быть использованы даже в условиях неблагоприятной местности. Мы не говорим о каком-то глобальном контрнаступлении – это именно наступление по необходимости», – заявил Рожин.