«Заблудшие души» ЛДНР будут заманивать на Украину жрецы-евроинтеграторы – «не важно какой конфессии»

21.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Жители ДНР и ЛНР сейчас являются для Украины «заблудшими душами», которые будут возвращать жрецы-евроинтеграторы образами чубатого казака с «хатынкой».

Об этом в эфире «Новостей Донбасса» заявил вице-премьер-министр «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концепция реинтеграции базируется на нескольких принципах. В первую очередь, она должна быть безопасной. Это знаковое сочетание – она не должна нести риски для национального суверенитета», – предупредил для начала Резников.

По его словам, реинтеграция должна включать «инклюзивный диалог, национальный». По мнению Резникова, чтобы «вылечить» жителей ДНР и ЛНР – «с ними надо говорить».

«Заблудшие души – как их возвращать? Разговором. Самыми лучшими коммуникаторами во все времена были жрецы-священнослужители, и не важно, какая конфессия этим занимается. Этими жрецами должны стать мы. Сегодня таких жрецов очень много – это общественные организации, это НГО, это волонтеры», – рассуждает вице-премьер-министр.

По его мнению, «волонтерский дух спас страну от развала, и сейчас государство начинает опять нормально работать».

«Как мы можем вернуть тех, кто находится в Советском Союзе ментально? Только лучшей жизнью. У нас есть уникальное оружие, которого, кстати, нет у русских. Образ украинца – эта такая казацкая вольница, но при этом у него должны быть свой маеток, своя хатынка, свой колодец, свой вишневый садок, то есть, – что-то свое. И тогда, защищая это свое, украинцы объединяются в движение против внешнего соперника», – поведал Резников,

По его словам, у украинцев «есть еще одна история – а как у соседа, как у кума». «Если у кума краще, то у меня пробуждается ген хорошей жизни. И поэтому украинцы выходят на майданы», – заметил он.

По данным Резникова, все это – «основа национальной ментальной карты».

«То, что происходит на Донбассе, оно не может в итоге попасть в матрицу РФ – они его удержат, для них все это временное, и они на самом деле это интуитивно понимают. И они не будут себе забирать, как они попытались сделать с Крымом. Там другая история. Крым – наземный авианосец, который нужен для присутствия в Черном море. Донбасс – временная разыгрывемая карта РФ, в первую очередь для того, чтобы удержать Крым за собой. Донбасс вернем быстрее, чем Крым. Крым мы тоже вернем. Просто всему свое время», – навесил лапшу вице-премьер-министр.