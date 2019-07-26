Заблудшую и отчаявшуюся паству «томосеков» забреют в греко-католики

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Маскарад с томосом – элемент многовековой борьбы за Православную Украину, которую ведёт Ватикан.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявила киевская общественница, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если остановиться на томосе и Порошенко, который в своё время ходил в Православную Церковь Московского Патриархата, потом вдруг кувалду в руки взял, потому что сказали сверху, поэтому и взял кувалду, и сделал то, что ему было сказано. Мы должны знать, кто стоит за этими всеми картинками, которые мы видим на сцене. Нам игроки играют некий спектакль, и мы не видим тех, кто заказывает этот сценарий.

В данном случае, если мы говорим о религиозном вопросе, мы должны видеть, что это Ватикан, который постоянно продвигается на территорию Украины, он уже в начале 90-х годов фактически захватил Западную Украину, сейчас он двинулся уже на Восток, и это будет делаться по принципу «оторвать» – рассказала Запорожцева.

Ведь сейчас что произошло с томосом: они, фактически, когда ринулись за этим томосом, православные люди, которые пошли по ложному пути, ещё ж внутри сидит гордыня – как же я признаю себе, что я был неправ? – поэтому: а мы тебе предложим другой вариант – греко-католическую церковь, там те же самые батюшки, всё то же самое. То есть, идёт отрыв не мытьём, так катаньем. Но многовековая борьба за территорию Православной Украины продолжается», – добавила киевлянка.