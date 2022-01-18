«Заболеваемость падает сама по себе»: коронавирус озадачил известного эпидемиолога

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Ученые пока не могут объяснить, почему в одним момент кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией резко идет вниз даже без достижения коллективного иммунитета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн, остались ли для него загадки в коронавирусе, с которым человечество живет уже третий год.

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«Да, их немало. Для меня его главная загадка — почему в какой-то момент кривая заболеваемости вдруг идет на спад? Почему она поднимается, понятно — это эпидемический процесс: вирус находит чувствительного хозяина и распространяется. Но почему происходит спад волны заболеваемости?», – не понимает Альштейн в интервью «Известиям».

Он обращает внимание, что такие волны происходили и на ранней стадии пандемии, когда не так уж много людей переболело и было еще мало полностью вакцинированных.

«Могу предположить, что должен существовать некий механизм, который на определенном этапе эпидемии снижает контагиозность вируса. Например, чем быстрее размножается вирус, тем сильнее его геном повреждается нейтральными и вредными мутациями, это снижает его заразность. Заболеваемость снижается. Затем приходит новый вариант, и волна возобновляется. Это не общепринятая точка зрения, но я не вижу иной причины для немотивированного снижения заболеваемости. Иммунологическое объяснение представляется мне неубедительным», – говорит эпидемиолог.

По его словам, наблюдается уже четвертая волна эпидемии, и этот пока что не очень понятный для медиков механизм исправно действует.

Специалист говорит, что заболеваемость падала и без достижения коллективного иммунитета, что показали исследования в ЮАР, где выявили штамм «Омикрон».

«Был резкий подъем заболеваемости, ежесуточно фиксировали сотни новых случаев, а потом вдруг без видимых причин наступил спад. Скажем, страна с 20 млн населения, переболевших 50 тыс. — разве они могут создать эффект коллективного иммунитета? Но тем не менее в какой-то момент кривая заболеваемости в такой стране всё равно идет вниз. Это универсальное правило, которое действует во всех странах», – подчеркнул профессор.

По его словам, в России сейчас повышается заболеваемость новым штаммом.

« К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме. На опыте зарубежных «волн» мы видим, что месяц — это срок, к которому достигается максимум при «Омикроне». Скорее всего, в начале февраля заболеваемость в России пойдет на спад. Но сколько времени в целом эпидемия будет держаться на достаточно высоком уровне, мы пока не знаем», – добавил эпидемиолог.

При этом медик объяснил, почему не следует отказываться от вакцинации, несмотря на то, что вирус рано или поздно отступает.

«Потому что «подошва» синусоиды находится вовсе не на нулевой отметке — и на низком уровне большое количество людей заболевают и умирают. Вакцинироваться необходимо, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, которым предстоит перенести заболевание в тяжелой форме. Заранее никто о себе не скажет, какая форма ему грозит, мы можем говорить только о вероятности. Такие люди обязательно будут на любой стадии эпидемии», – резюмировал Альштейн.