Забор у Дома профсоюзов в Одессе раскрасили в бандеровские цвета

12.05.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Украинские националисты в Одессе раскрасили забор возле Дома профсоюзов в цвета флага УПА – красный и чёрный.

Об этом сообщили в пресс-службе праворадикальной группировки «Основа будущего», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забор возле одесского Дома профсоюзов стал красно-чёрным. За это полиция искала «художников» чуть ли не целую ночь, но зря. К забору уже целый день сходятся недовольны любители России. Кто-то скажет: «провокация». Но мы категорически не согласны. С каких пор эти цвета борьбы украинцев стали провокацией? Может нам еще отказаться от сине-желтого, чтобы лишний раз у кого-то слюна от злости не потекла», – говорится в сообщении.

Националисты подчеркнули, что целью этой акции было лишний раз показать одесситам «кто в доме хозяин».

«Такие мелкие показательные вещи напомнят вате, что здесь 6 лет назад закончились их мечты о недореспублике и новом фронте. Пусть вата бесится и помнит. Одесса – украинский город. УПА – герои Украины. Точка», – ликуют нацисты.