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17.08.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Заборин: «Украина помогла братьям-талибам танками. Такое не забывается»

Новости УкраиныОб этом в своем блоге пишет киевский публицист и военный историк Дмитрий Заборин, передает...

Об этом в своем блоге пишет киевский публицист и военный историк Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Между прочим, у нас крепкие переговорные позиции с Талибаном. Ведь в свое время украинские руководители крепко помогли своим афганским братьям, а такое не забывается. Так что можно ставить в повестку дня встречу на высшем уровне с инициативами по транзиту наркотиков и обучении нашей патриотически настроенной молодежи в военных лагерях талибов. Возглавить делегацию могут единоверцы из Меджлиса крымскотатарского народа – все равно им пока заняться нечем», – пишет Заборин.

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В подтверждение своих слов автор приводит ссылку на новость о поставках Украиной танков талибам.

В расследовании британских журналистов отмечается, что в 1995 году Украина экспортировала от 150 до 200 танков афганскому режиму Талибана, несмотря на эмбарго ООН. Утверждается, что контракт был заключен через пакистанскую разведку и израильско-украинского олигарха, который является персоной нон-грата в Соединенных Штатах.



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