«Забрать у партнеров»: в ЕС придумали, где найти оружие для Украины

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 10:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


В ближайшие дни Европейский союз может одобрить выделение Украине дополнительно 50 миллиардов евро.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил докладчик по Украине Европейского парламента Михаэль Галлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие дни Европейский союз может одобрить выделение Украине дополнительно 50 миллиардов евро. Об...

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«Хотел бы начать с позитивной новости: с двухмесячной задержкой из-за наложенного Орбаном вето. Мы на следующей неделе всё-таки собираемся утвердить 50 миллиардов.

И в первую неделю марта мы Еврокомиссия пример меры, чтобы передать первый транш Украине», – сказал Галлер.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны снабдить Украину всем необходимым, даже если ради этого придётся забрать часть вооружения у «партнёров».

«Если же говорить о военной стороне, то в ЕС происходят просто неприемлемые вещи. Большое количество обещанного оружия так и не поехало в Украину.

Мы изготавливаем миллион снарядов, но они должны быть поставлены по другим договорам. Я бы хотел обратиться ко всем правительствам и представителям промышленности – связаться с контрагентами и попросить подождать, потому что они войны не ведут.

И передавать это всё Украине. А если они не согласятся, то в следующий раз ничего не получат», – подытожил политик.

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