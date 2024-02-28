«Забрать у партнеров»: в ЕС придумали, где найти оружие для Украины
В ближайшие дни Европейский союз может одобрить выделение Украине дополнительно 50 миллиардов евро.
Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил докладчик по Украине Европейского парламента Михаэль Галлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хотел бы начать с позитивной новости: с двухмесячной задержкой из-за наложенного Орбаном вето. Мы на следующей неделе всё-таки собираемся утвердить 50 миллиардов.
И в первую неделю марта мы Еврокомиссия пример меры, чтобы передать первый транш Украине», – сказал Галлер.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны снабдить Украину всем необходимым, даже если ради этого придётся забрать часть вооружения у «партнёров».
«Если же говорить о военной стороне, то в ЕС происходят просто неприемлемые вещи. Большое количество обещанного оружия так и не поехало в Украину.
Мы изготавливаем миллион снарядов, но они должны быть поставлены по другим договорам. Я бы хотел обратиться ко всем правительствам и представителям промышленности – связаться с контрагентами и попросить подождать, потому что они войны не ведут.
И передавать это всё Украине. А если они не согласятся, то в следующий раз ничего не получат», – подытожил политик.
Спасибо!
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