«Забрать у партнеров»: в ЕС придумали, где найти оружие для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшие дни Европейский союз может одобрить выделение Украине дополнительно 50 миллиардов евро.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявил докладчик по Украине Европейского парламента Михаэль Галлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Хотел бы начать с позитивной новости: с двухмесячной задержкой из-за наложенного Орбаном вето. Мы на следующей неделе всё-таки собираемся утвердить 50 миллиардов. И в первую неделю марта мы Еврокомиссия пример меры, чтобы передать первый транш Украине», – сказал Галлер.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны снабдить Украину всем необходимым, даже если ради этого придётся забрать часть вооружения у «партнёров».

«Если же говорить о военной стороне, то в ЕС происходят просто неприемлемые вещи. Большое количество обещанного оружия так и не поехало в Украину. Мы изготавливаем миллион снарядов, но они должны быть поставлены по другим договорам. Я бы хотел обратиться ко всем правительствам и представителям промышленности – связаться с контрагентами и попросить подождать, потому что они войны не ведут. И передавать это всё Украине. А если они не согласятся, то в следующий раз ничего не получат», – подытожил политик.