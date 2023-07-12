«Забросали раненых покрышками и сожгли». В Республике Сербской вспоминают жертв исламистов

В Республике Сербской в День Первоверховных апостолов Петра и Павла вспоминают и резню, устроенную бошнякскими боевиками в 1992 году в сербских селах в окрестностях Сребреницы и Братунаца.

Президент РС Милорад Додик отметил, что массовые захоронения в этих селах являются свидетельством самых жестоких преступлений против сербов за время войны 90-х.

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Как отмечает корреспондент «ПолитНавигатора», Додик напомнил, что всего в регионе Подринья бошнякские боевики под командованием Насера Орича вырезали более трех тысяч сербов, а в Сребренице создали концентрационные лагеря и пыточные камеры для тех, кого не убили на месте.

«Всем нам ясно, что при существующем «правосудии» нет справедливости для сербских жертв, и нам только и остается, что из года в год на Петровдан (Петров День – ред.) вспоминать, как 12 июля 1992 года члены преступных группировок под командованием Насера Орича вторглись в села Сасе и Залазье под Сребреницей, и села Биляча и Загони под Братунацем. Там они жестоко пытали, резали и жгли сербскую бедноту, женщин и мужчин на порогах их домов. Даже сегодня, 31 год спустя, живы раны и яркие образы преступника Орича на белом коне, с зеленым флагом в руках, орущего: «Лови живьём сербскую нечисть, не оставляйте даже котов!», – сказал в своем обращении к народу лидер боснийских сербов.

Додик напомнил и про ужасающие эпизоды налета исламистов на Залазье, когда те выкалывали глаза сербам, схватили раненных, забросали их покрышками и подожгли живьем, крича «Аллах Акбар!» и распевая песни.

Лидер боснийских сербов отметил, что два дня назад в БиГ прошли так называемые «Марши мира» в память о жертвах «геноцида в Сребренице» – убитых в 1995 году бошнякских карателей. Эти боевики были расстреляны армией боснийских сербов, освободивших Сребреницу и окрестности после многих лет исламистского террора. Додик обратил внимание на то, что участники этих шествий, поддерживаемые Западом, как и, в целом, весь миф о «геноциде в Сребренице» выкрикивали сербофобские лозунги, махали экстремистскими исламистскими флагами. При этом среди них были замечены и дети в военной форме с макетами автоматов в руках.

«Они открыто дают нам понять, чему они учат свое подрастающее поколение. Для них война не окончена и они намерены убивать сербов до полного нашего исчезновения . Поэтому ради прошлого, настоящего и особенно будущего сербский народ в Республике Сербской должен быть един. Потому что, только сплотившись, мы можем защитить Республику Сербскую и наш народ от натиска тех, кто хочет подчинить нас, лишить нас всех прав, заставить жить по их правилам, решив, что завтрашняя Республика Сербская – всего лишь мертвая буква на бумаге», – отметил Додик.

В свою очередь «Сербский Вестник» обратил внимание на то, что постоянным и активным участником «Маршей Мира» является, в том числе, и боевик банды Насера Орича – Сульо Чеканович, который вместе со своим командиром и подельниками фотографировался на сожженных руинах сербского села Кравица на Рождество 1993 года. В ходе этого рейда были убиты 49, ранены – 82 , пропали без вести – 7, стали беженцами более тысячи сербов.