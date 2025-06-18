Забрызгала весь Европарламент: эстонку Каллас обильно вырвало с трибуны русофобским ядом
Россия якобы готовится напасть на ЕС, поэтому необходимо вооружаться до зубов всем странам-союзникам по НАТО.
Об этом в Европарламенте заявила глава дипломатии ЕС, эстонка Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия уже представляет прямую угрозу ЕС, нарушает наше воздушное пространство, проводит провокационные манёвры у границ, атакует наши поезда и самолёты, наносит удары по нашим водопроводам, наносит ущерб нашей промышленности, включая компании, поддерживающие Украину, и вербует преступников для проведения диверсий. Она неуклонно наращивает военную мощь и расширяет ядерный арсенал.
В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь ЕС вместе взятый. В этом году тратит больше, чем на здравоохранение, образование и соцполитику вместе взятые. Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Так много на военные нужды не тратят, если не планируют их использовать», – вещала Каллас.
Она подчеркнула, что «угроза России трансатлантическому единству и безопасности» – это «общая проблема для всех».
«Россия представляет угрозу всему миру. Она помогала режиму Асада, использовала химическое оружие против сирийского народа, вооружает и обучает наёмников от Сахеля до Судана, использует свой теневой флот для контрабанды оружия в Ливию. Россия – угроза глобальной безопасности. Во время «холодной войны» США и их союзники превосходили Советский Союз, и это принесло им победу в «холодной войне».
Сегодня у России нет шансов против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе. В 2014 страны НАТО обязались к 2024 увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, но за один год геополитическая ситуация так сильно изменилась, что теперь мы рассматриваем цель в процентах. Экономическая мощь Европы не имеет себе равных. Я не верю, что есть какая-то угроза, какую мы не сможем преодолеть, если будем действовать сообща и с нашими союзниками по НАТО», – воинствовала русофобка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: