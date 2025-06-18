Забрызгала весь Европарламент: эстонку Каллас обильно вырвало с трибуны русофобским ядом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия якобы готовится напасть на ЕС, поэтому необходимо вооружаться до зубов всем странам-союзникам по НАТО.

Об этом в Европарламенте заявила глава дипломатии ЕС, эстонка Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия уже представляет прямую угрозу ЕС, нарушает наше воздушное пространство, проводит провокационные манёвры у границ, атакует наши поезда и самолёты, наносит удары по нашим водопроводам, наносит ущерб нашей промышленности, включая компании, поддерживающие Украину, и вербует преступников для проведения диверсий. Она неуклонно наращивает военную мощь и расширяет ядерный арсенал. В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь ЕС вместе взятый. В этом году тратит больше, чем на здравоохранение, образование и соцполитику вместе взятые. Это долгосрочный план для долгосрочной агрессии. Так много на военные нужды не тратят, если не планируют их использовать», – вещала Каллас.

Она подчеркнула, что «угроза России трансатлантическому единству и безопасности» – это «общая проблема для всех».