«Забудьте о границах»: в Израиле советуют Киеву сконцентрироваться на свержении Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо выхода на границы 1991 года украинское руководство должно объявить своей целью государственный переворот в России. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, что изначально, как началась война, были заявлены невыполнимые в военном отношении цели. Я имею в виде выход на границы 1991 года. Они были не только невыполнимые в военном отношении, но и бессмысленные. Если и ставить какие-то символические цели, то на месте вашего президента я бы ставил другие цели – смена власти в РФ. Тогда в этой цели хотя бы был смысл», – сказал Тамар.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«А какой смысл выйти на границы 1991 года, нанеся поражение российской армии, при том, что она бы планировала вернуться с реваншем через какое-то количество лет. Два с половиной года назад любому здравомыслящему человеку было понятно, что у вас нет никаких ресурсов, чтобы выйти на границы 1991 года. Можно было ставить целью разгром российской армии, смену власти в РФ – вполне легитимные цели для страны, которая подверглась ничем не спровоцированной агрессии», – подчеркнул он.