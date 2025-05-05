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Позиция Владимира Зеленского делает невозможным мирное урегулирование украинского конфликта на данном этапе

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.

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«Зеленский совершенно четко дал понять, что он не собирается признавать ни Крым, ни Донбасс. Он, как невменяемый, повторяет одни и те же тезисы: «Никто не может нам запретить вступать в НАТО» и «У нас есть свобода вооружаться», — сказал Бровкин «Известиям».

Он предупреждает, что даже если Украина откажется от идеи вступления в НАТО, нет никаких гарантий, что эта тема не всплывет снова. По его мнению, приемлемым вариантом для России стало бы подписание международного соглашения о нейтралитете Украины с участием США, ЕС и гарантом в лице ООН.

Бровкин считает крайне сомнительными прямые переговоры между Москвой и Киевом.

А вот ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверяет, что на фоне буксующих переговоров «терпение американской стороны, несмотря на риторику Трампа, заканчивается». Он предполагает, что в ближайшие месяц-два попытки урегулировать ситуацию продолжатся, но в конечном счете они ни к чему не приведут.

«В результате США могут выйти из конфликта ни с чем, а Украина будет вынуждена демонстрировать решимость продолжать борьбу, поскольку только так она сможет получать финансовую поддержку от Европы и сохранить американскую помощь», – считет Блохин.

Аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян делает акцент на подписании так называемой минеральной сделки между США и Украиной.

«В свете того, что большая часть таких ресурсов расположена на присоединенных Россией территориях, всё больше кажется маловероятным, что США примут требования Москвы о полном выводе войск Украины из четырех областей», – полагает Мелоян.

Он говорит, что если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, РФ может столкнуться с усилением американского давления, которое будет принимать разные формы — от предоставления новых пакетов военной помощи Киеву до введения санкций и высоких пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть.