«Забудьте о наших интересах: мы не можем ослушаться приказов из США» – экс-министр Украины

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 18:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса


В отличие от Израиля, Украина критически зависима от стран Запада и не может позволить себе ослушаться приказов США.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от Израиля, Украина критически зависима от стран Запада и не может позволить...

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«Я бы не сравнивал ситуацию израильскую и украинскую. Потому что мы находимся в разных позициях, Израиль может не учитывать американскую позицию, но решение принимает сам. У него достаточно средств и ресурсов для самостоятельного ведения в военных действиях. Помощь Америки имеет большое значение, но не критическое.

В конце концов, Нетаньяху может стукнуть кулаком по столу и сказать: «Ну и что, мы уничтожим ХАМАС, а вы там кричите, выступайте и прочее». В принципе, приблизительно так они и делали в последнее время», – сказал Рева.

«Но так себя не может вести Украина, потому что мы критически зависим от американской военной помощи. Мы не можем сказать, что Америка, мы понимаем ваши проблемы, и ваш интерес, но наш интерес такой, поэтому мы будем действовать так, как считаем нужным. Мы себе такого позволить не можем», – добавил экс-министр.

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