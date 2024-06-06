«Забудьте о наших интересах: мы не можем ослушаться приказов из США» – экс-министр Украины

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В отличие от Израиля, Украина критически зависима от стран Запада и не может позволить себе ослушаться приказов США.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не сравнивал ситуацию израильскую и украинскую. Потому что мы находимся в разных позициях, Израиль может не учитывать американскую позицию, но решение принимает сам. У него достаточно средств и ресурсов для самостоятельного ведения в военных действиях. Помощь Америки имеет большое значение, но не критическое. В конце концов, Нетаньяху может стукнуть кулаком по столу и сказать: «Ну и что, мы уничтожим ХАМАС, а вы там кричите, выступайте и прочее». В принципе, приблизительно так они и делали в последнее время», – сказал Рева.

«Но так себя не может вести Украина, потому что мы критически зависим от американской военной помощи. Мы не можем сказать, что Америка, мы понимаем ваши проблемы, и ваш интерес, но наш интерес такой, поэтому мы будем действовать так, как считаем нужным. Мы себе такого позволить не можем», – добавил экс-министр.