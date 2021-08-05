Забудьте об украинских ракетах. Киев прекращает сотрудничество с СНГ в космической сфере

05.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Правительство Украины согласовало прекращение Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Об этом сообщают украинские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это соглашение государства-участники СНГ подписали 30 декабря 1991 года. Оно было направлено на урегулирование ключевых вопросов, связанных с осуществлением государствами-участниками соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Основанием для совместной деятельности являются межгосударственные программы, разработка и реализация которых координируется Межгосударственным советом по космосу.

Отмена очередного неработающего соглашения стала продолжением политики на разрыв связей с СНГ, отмечает в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатору» президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

«В рамках СНГ было заключено очень много соглашений, все они аннулируются, и, в конечном итоге, будут аннулированы. Фактически Украина уже вышла из СНГ, хотя де-юре она ещё в СНГ. Но представители Украины не участвуют в заседаниях, не поддерживают никаких контактов, с 2014 года ведется политика на полный разрыв связей с СНГ. И нынешнее решение – это продолжение этой политики. Все соглашения в рамках СНГ аннулируется, в конечном итоге будут аннулированы», – говорит эксперт.

«Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства не работало ещё с 2014 года, когда было принято решение о запрете военного сотрудничества с Россией – военная и космическая сферы тесно связаны. Когда это соглашение работало, Украина реализовала некоторые проекты в его рамках. Например, велось создание и производство ракеты-носителя «Днепр». Сейчас про «Днепр» уже все давно забыли», – сказал Охрименко